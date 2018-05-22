Lexus NX получил пакет Sport

Представители компании Lexus презентовали новый пакет Sport для своего компактного кроссовера NX. Использовать его можно для всех комплектаций премиального SUV.

Отличить Lexus NX Sport можно за счет черных акцентов кузова, включая зеркала заднего вида, и колесных дисков диаметром 18 дюймов с двумя вариантами оформления (сочетание двух оттенков полировки или бронзовые с темными вставками).

В оформлении интерьера дизайнеры также использовали темные тона, предлагая их сочетание с серебристыми деталями и белыми вставками для премиальной комплектации Business. Для более доступной по цене комплектации Comfort предлагается тканевая обивка.

Пакет Sport применим ко всем версиям кроссовера, вне зависимости от типа используемого силового агрегата (две бензиновые и гибридная версии автомобиля). В продаже Lexus NX Sport появится летом нынешнего года. В какую цену обойдется покупателям дополнительный пакет доработки модели, пока не сообщается.

Напомним, что в нашей стране кроссовер Lexus NX предлагается с тремя вариантами силовых агрегатов при минимальной цене в 2 257 000 рублей. Максимальная цена модели для версии с гибридной силовой установкой составляет 3 678 000 рублей.