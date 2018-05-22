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Трасса М-4 Дон дорожает
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Трасса М-4 Дон дорожает 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
С конца мая и вплоть до конца сентября Автодор России вводит повышенные сезонные тарифы на проезд по платным трассам.
Теперь проезжая по трассе М-4 Дон отечественным автомобилистам придётся платить больше. Индекс тарифа будет зависеть не только от интенсивного автомобильного трафика, но и от протяжённости самого участка движения. Отметим, что подорожание не отразится на владельцах абонементов транспондера Т-раss. Больше всего подорожание на себе ощутят обладатели собственных легковушек, которые относятся к первой и второй тарифным группам.
Несколько дней назад стало известно о том, что самые популярные туристические направления трассы М-4 Дон станут платными. Речь идёт о более двухстах километрах дороги от Ростовской и до Краснодарской области. Эксперты полагают, что после реконструкции дороги им удастся повысить скоростной лимит, из-за чего автомобилисты будут намного меньше времени тратить в пути. А местному населению, которое не хочет платить за движение по платным участкам, чиновники предлагают использовать объездные пути.
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