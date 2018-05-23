Самая мощная версия VW Amarok встала на конвейер

Производство модели с топовым дизельным двигателем стартовало в Германии.

О пополнении силовой гаммы пикапа Volkswagen Amarok новой версией дизельного V6 мы сообщали еще в середине апреля. Сейчас же производитель сообщает, что топовые пикапы начали сходить с конвейера Volkswagen Commercial Vehicles на главном заводе в Ганновере.

Под капотом пикапа начали устанавливать трехлитровую V-образную дизельную «турбошестерку» EA897 с отдачей 258 л.с. (190 кВт), которую можно кратковременно увеличить в режиме овербуст — до 272 л.с. (200 кВт). Ранее самой мощной версией был 224-сильный V6 (165 кВт, 550 Нм).

Новый двигатель предлагается в комплектациях Highline и Aventura. Кстати, последнюю со 190-сильным мотором можно опознать по черной обивке потолка, новым 20-дюймовым колесам и особому зеленому окрасу Peacock с эффектом металлика, предлагаемым для пикапа Amarok впервые.

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера завода в Ганновере, стал Volkswagen Amarok Aventura цвета голубой металлик Ravenna с двойной кабиной, 20-дюймовыми колесами Talca и 258-сильным V6 в сочетании с системой полного привода 4Motion и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стартовый ценник Amarok с новым турбодизелем V6 составляет 43 180 евро (около 3 113 000 рублей по текущему курсу) за версию Highline, тогда как ценник Aventura составляет 48 800 евро (3 518 000 рублей).

Пикап Amarok доступен на российском рынке по цене от 2 232 700 рублей. Версия Aventura обойдется покупателями как минимум в 3 478 400 рублей, но с мотором V6 цена составит уже 3 602 600 рублей. Комплектация Highline с дизелем TDV V6 обойдется минимум в 3 072 900 рублей.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал про экстремальную внедорожную версию пикапа Volswagen Amarok, подготовленную немецким ателье.