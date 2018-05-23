Купе McLaren 720S получило уникальный интерьер

Специалисты всемирно известного ателье Carlex Design поработали над новым спортивным купе McLaren 720S. Автомобиль, по традиции, получил поистине уникальное оформление интерьера.

Напомним, что у компании McLaren есть «придворное» ателье MSO, специалисты которого предлагают множество различных «фишек» для моделей бренда. Но, работа умельцев из Carlex Design затмевает всё то, что мы видели ранее.

Как видно на официальных фото, практически каждая поверхность салона купе McLaren 720S обшита высококачественной фиолетовой кожей и алькантарой. Помимо этого, в салоне автомобиля появились аккуратные вставки из углеродного волокна.

Также для нового проекта была разработана специальная графика, которая нанесена на кузов модели McLaren 720S by Carlex Design. Всё это вкупе придёт автомобилю поистине уникальный внешний вид.

Техническое оснащение машины осталось нетронутым. То есть, в движение машина приводится «восьмёркой» с наддувом, которая способна генерировать 720 лошадиных сил и 770 Нм.

Как неоднократно сообщалось ранее, с нуля до первой сотни купе McLaren 720S ускоряется за 2,9 секунды. По этому показателю британский суперкар превосходит своих многих конкурентов.