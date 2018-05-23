Башкирия вошла в ТОП-5 России по продажам новых легковых автомобилей

За четыре месяца 2018 года в Башкирии было реализовано 17339 легковых авто, этот показатель превысил на 22% показатель прошлогодний.

С увеличение продаж новых авто Башкирия вышла на пятое место среди регионов по продажам на территории России. В основном машины были приобретены по госпрограммам, это и позволило повысить спрос на новые модели.

Предложенные программы предоставляют скидку до 10%, возможно это и привлекает приток новых покупателей, ведь не каждый житель России может приобрести себе новый автомобиль без обращения в кредитную организацию.