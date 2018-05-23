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Dodge бросил вызов Lamborghini
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Dodge бросил вызов Lamborghini 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В битве за скорость сошлись Dodge Demon и его соперник — Lamborghini Huracan.
Всего программа состязаний предусматривала 3 заезда. В первом из них победу праздновал итальянский представитель с очевидным временем на круге.
Если говорить о цифрах, то Huracan заметно опережал своего соперника во время турнира. Например, если четвертую часть мили Demon способен пройти за 11 с половиной секунд, то Lamborghini делает свою работу почти на секунду меньше.
Можно также сопоставить и параметры двигателей у двух автомобилей. У итальянского бренда есть в распоряжении мотор объемом 5,2 литра и мощностью в 602 лошадиные силы.
Что же касается представителя Dodge, то у него под капотом находилась силовая установка мощностью 840 лошадиных сил.
В то же время у Lamborghini есть преимущество в весе, поскольку машина легче своего соперника почти на 320 килограмм. Плюс ко всему можно добавить наличие полного привода у Huracan.
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