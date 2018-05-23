У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО

С 1 июля у россиян, приобретающих новые автомобили, могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса

По его словам, ситуацию усложнило прекращение оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 июля. Юргенс отметил, что в списке госкомпаний, с которыми взаимодействуют страховщики при продаже ОСАГО, нет администратора системы электронных ПТС — АО «Электронный паспорт».

Для продажи ОСАГО страховщики потребуют от владельца автомобиля ПТС или свидетельство о регистрации. Свидетельства у хозяина новой машины не будет: авто не состоит на учете, и без ОСАГО машину на учет поставить нельзя. Таким образом, у владельца машины будет только электронный ПТС, к которому нет доступа у страховщиков.

Юргенс отметил, что информацию о документах страховщики могли бы получить через информационный обмен с «Электронным паспортом».

Решить проблему на время может заключение двустороннего соглашения об обмене данными между РСА и «Электронным паспортом».

Гендиректор «Электронного паспорта» Илья Минкин заявил газете, что такой документ будет подготовлен «совершенно точно не позже 1 июля». При этом Юргенс считает, что к этому сроку страховщики все равно не успеют «наладить взаимодействие».