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У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
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У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО 

Рамблер 2 часа назад
С 1 июля у россиян, приобретающих новые автомобили, могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.
По его словам, ситуацию усложнило прекращение оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 июля. Юргенс отметил, что в списке госкомпаний, с которыми взаимодействуют страховщики при продаже ОСАГО, нет администратора системы электронных ПТС — АО «Электронный паспорт».
>> На электронные ОСАГО появятся скидки
Для продажи ОСАГО страховщики потребуют от владельца автомобиля ПТС или свидетельство о регистрации. Свидетельства у хозяина новой машины не будет: авто не состоит на учете, и без ОСАГО машину на учет поставить нельзя. Таким образом, у владельца машины будет только электронный ПТС, к которому нет доступа у страховщиков.
Юргенс отметил, что информацию о документах страховщики могли бы получить через информационный обмен с «Электронным паспортом».
Решить проблему на время может заключение двустороннего соглашения об обмене данными между РСА и «Электронным паспортом».
Гендиректор «Электронного паспорта» Илья Минкин заявил газете, что такой документ будет подготовлен «совершенно точно не позже 1 июля». При этом Юргенс считает, что к этому сроку страховщики все равно не успеют «наладить взаимодействие».
Соглашение о переходе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении на электронный ПТС было подписано в августе 2014 года. После этого страны-члены Евразийского экономического союза создали национальных операторов систем электронных ПТС, а администратором стала компания «Электронный паспорт». Бумажные ПТС можно обменять на электронные до 1 июля. В правительстве говорили, что электронный ПТС будет дешевле бумажного: 600 вместо 800 рублей.
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