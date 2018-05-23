Бумажные ПТС с 1 июля станут недействительны

С первого июля многим, кто желает только обзавестись новым транспортным средством придётся столкнуться с проблемой приобретения полиса ОСАГО.

Для оформления полиса, обязательным пунктом является наличие регистрационного документа или ПТС, но при приобретении автомобиля прежде, чем получить регистрацию, вам нужно будет поставить его на учёт.

Игорь Юргенс высказал своё мнение, что наверняка после того, как бумажные ПТС перестанут быть действительным, произойдёт много казусов, ведь оформить полис без ПТС невозможно.

Единственным решением является временная распечатка выписки электронного паспорта, после 1 июля данная услуга будет предоставляться всем желающим абсолютно бесплатно, никакой юридической силы бумага иметь не будет.

Автодилеры пока что не знают как будут действовать в подобных ситуациях, тем более не знают как после выхода закона в полную силу они будут заключать договоры ОСАГО и в какой последовательности нужно будет оформлять бумаги.