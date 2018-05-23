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Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
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В Крыму начали строить трассу «Симферополь — Евпатория — Мирный» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
В районе села Родниковое под Симферополем началось формирование первого свайного поля под искусственные сооружения в рамках первого этапа реконструкции трассы «Симферополь — Евпатория — Мирный».
Строительством занимается компания «Центродорстрой», передает «Крыминформ».
«Это первая наша свая, забитая в Крыму. Путепровод строится для сохранения связи сел Веселое и Ключи после ввода в эксплуатацию нового участка трассы «Симферополь — Евпатория — Мирный». Всего здесь будет вбито 240 свай», — сказал замруководителя обособленного подразделения «Центродорстроя» Сергей Коносов
По его словам, формирование свайных полей в ближайшее время начнется и на других искусственных сооружениях трассы. Сваи уже поступают на производственные площадки в зоне строительства дороги.
Трасса будет четырехполосной, с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Строители возведут шесть путепроводов, а также три надземных пешеходных перехода и 45 водопропускных труб. Срок завершения работ по проекту — сентябрь 2020 года.
Дорога станет ответвлением трассы «Таврида» и будет обходить аэропорт Симферополя с юга.
Ранее сообщалось о начале строительства федеральной трассы «Таврида».
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