Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный

В Крыму начали строить трассу «Симферополь — Евпатория — Мирный»

В районе села Родниковое под Симферополем началось формирование первого свайного поля под искусственные сооружения в рамках первого этапа реконструкции трассы «Симферополь — Евпатория — Мирный».

Строительством занимается компания «Центродорстрой», передает «Крыминформ»

«Это первая наша свая, забитая в Крыму. Путепровод строится для сохранения связи сел Веселое и Ключи после ввода в эксплуатацию нового участка трассы «Симферополь — Евпатория — Мирный». Всего здесь будет вбито 240 свай», — сказал замруководителя обособленного подразделения «Центродорстроя» Сергей Коносов

По его словам, формирование свайных полей в ближайшее время начнется и на других искусственных сооружениях трассы. Сваи уже поступают на производственные площадки в зоне строительства дороги.

Трасса будет четырехполосной, с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Строители возведут шесть путепроводов, а также три надземных пешеходных перехода и 45 водопропускных труб. Срок завершения работ по проекту — сентябрь 2020 года.

Дорога станет ответвлением трассы «Таврида» и будет обходить аэропорт Симферополя с юга.

Ранее сообщалось о начале строительства федеральной трассы «Таврида».