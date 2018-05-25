Назван средний возраст автомобиля в России

Иномарки в РФ оказались гораздо моложе, чем отечественные авто.

Согласно исследованию агентства "Автостат", по состоянию на 1 января 2018 года средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,1 года. При этом у иномарок этот показатель составляет 10,9 года, а у отечественных машин — 16,6 года.

В числе наиболее "молодых" автомобилей — китайские модели, чей средний возраст не превышает семи лет. Следом идут автомобили корейских брендов (7,4 года) и американских (9,9 года). Средний возраст "европейцев" — 10,8 года, а самыми старыми оказались японские машины (13,1 года).

Среди отечественных марок наиболее свежими стали УАЗы (15 лет), а средний возраст Lada составляет 16 лет.

Стоит отметить, что годом ранее средний возраст автомобилей в стране составлял менее 13 лет.