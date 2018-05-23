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Российский ТОП-10 автомобилей с МКПП
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Российский ТОП-10 автомобилей с МКПП 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Исходя из отчета автоэкспертов «Автостата» за первый квартал текущего года, был составлен рейтинг автомоделей с МКПП популярности на российском авторынке.
Лидирующая позиция у отечественной автомодели — LADA Vesta. В оговоренном периоде было реализовано 22000 единиц (+70%).
"Серебро" у другой отечественной автомодели — LADA Granta. Машина пришлась по вкусу 19200 россиянам (+14%). На третьей строке разместилась корейская автомодель KIA Rio, чьи показатели составили 10300 экземпляров (-6,6%).
Номер четыре в списке популярности машин с МКПП — LADA Largus. Автомодель разошлась тиражом 9200 экземпляров (+72%).
Французская автомодель Renault Duster замкнула пятерку с результатом продаж 8800 автомобилей (+21%).
Во вторую пятерку рейтинга также вошли автомодели: LADA 4х4 (7100 экз. / +16,5%), Chevrolet Niva (6600 экз. / +0,6%), Renault Logan (6500 экз. / +21%), Volkswagen Polo (6000 экз. / +25%), а также LADA XRAY (6000 экз. / +3%).
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