Российский ТОП-10 автомобилей с МКПП

Исходя из отчета автоэкспертов «Автостата» за первый квартал текущего года, был составлен рейтинг автомоделей с МКПП популярности на российском авторынке.

Лидирующая позиция у отечественной автомодели — LADA Vesta . В оговоренном периоде было реализовано 22000 единиц (+70%).

"Серебро" у другой отечественной автомодели — LADA Granta . Машина пришлась по вкусу 19200 россиянам (+14%). На третьей строке разместилась корейская автомодель KIA Rio, чьи показатели составили 10300 экземпляров (-6,6%).

Номер четыре в списке популярности машин с МКПП — LADA Largus . Автомодель разошлась тиражом 9200 экземпляров (+72%).