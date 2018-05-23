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Автомодель Lifan X70 показала успешный старт на российском авторынке
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Автомодель Lifan X70 показала успешный старт на российском авторынке 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как уже сообщалось ранее, китайский автобренд Lifan вывел на авторынок РФ новинку — автомодель X70.
Машина сразу заинтересовала российских автолюбителей и первые продажи автомодели в России составили 110 экземпляров.
Также в прошлом месяце хорошо продавался внедорожник Х60. Его признали лучшей автомоделью Lifan в апреле.
Что касательно Lifan X70, так эта машина предлагается российским автолюбителям от 799000 рублей. Комплектация и оснащение автомодели соответствует всем мировым стандартам.
По словам руководителя российского подразделения Lifan Ван Сяолуна, появление в апреле автоновинки на российском авторынке не случайно, а является частью реализации общего плана, нацеленного на удержание позиций автобренда на российском авторынке.
Мы и в дальнейшем будет поставлять в Россию свежие автомодели, адаптированные под холодные зимы этой страны.
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