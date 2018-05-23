Hyundai Creta подорожал второй раз за месяц

Российское представительство марки Hyundai увеличило рекомендованные цены на кроссовер Creta.

Как отмечает "Автостат", все версии автомобиля подорожали на 15 тысяч рублей. Исключение — базовая "рекламная" комплектация Start, которая предлагается по прежней цене 819 900 рублей.

При этом в последних числах апреля корейская компания уже поднимала цены на "Крету". Как сообщал сайт Wroom.ru, тогда все версии кроссовера, кроме базовой, стали дороже на три тысячи рублей. Таким образом, это уже второе подорожание модели в течение месяца.

Сколько же теперь стоит популярный паркетник? Базовый переднеприводный Hyundai Creta 1.6 со скромным оснащением (две подушки безопасности и аудиосистема) стоит, как и раньше, 819 900 рублей. Машина в комплектации Active с кондиционером и обогревом передних сидений обойдётся в 932 900 рублей, а полноприводный вариант — в 1 012 900 рублей.

Самая дорогая "Крета" с двухлитровым мотором, "автоматом", полным приводом и полным набором опций теперь предлагается за 1 388 900 рублей.

Начиная с середины апреля, когда случился резкий рост курсов валют, сразу несколько производителей массовых автомобилей увеличили цены на свою продукцию.