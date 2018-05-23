В Челнах наладят производство внедорожника президентского проекта «Кортеж» 

Производство машин нового российского бренда Aurus, в том числе, будет налажено на заводе «Соллерс» в Набережных Челнах. Напомним, под маркой Aurus будут продавать машины проекта «Кортеж». Первым из «Кортежей» на публике появился президентский лимузин, на нем президент России Владимир Путин прибыл на инаугурацию в этом году. О челнинском производстве Aurus в среду, 23 мая сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе презентации бренда в Москве. В автограде, по словам Мантурова, будут производить так называемый народный внедорожник «Комендант». Он был создан на модульной платформе (ЕМП). Подтверждение Sollers о привлечении завода в Набережных Челнах уже имеется. Кроме того, производство будет налажено на УАЗе. Ожидается, что прототип «Коменданта» увидит свет в конце 2018 года. В 2020 году наладят выпуск машин для экспорта. В планах сделать внедорожник полностью электрическим, добавил Мантуров.