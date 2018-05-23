В Челнах наладят производство внедорожника президентского проекта «Кортеж»

Казанский репортер: последние новости

В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Фаткуллина

Беспилотные автобусы проедут по трассе в Казани в июне

На донышке. Сколько литров бензина можно купить на 1000 рублей