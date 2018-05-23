KIA предлагает выбрать название нового кроссовера

Корейская компания KIA Motors Corporation запустила открытое голосование, по итогам которого будет выбрано название для совершенно нового компактного кроссовера, построенного по мотивам концептуальной модели KIA SP Concept.

Напомним. Зимой текущего года корейская марка представила на индийском автосалоне прототип KIA SP Concept. Серийная версия концепта появится в Индии в 2019 году. Выпуск модели будет налажен на мощностях нового завода корейской компании.

KIA Motors

Информации о серийном кроссовере пока нет. Зато, корейская марка предложила общественности выбрать имя для нового SUV. Проголосовать можно на специальном сайте. Отметим, что свой голос за то или иное название будущего автомобиля может отдать каждый желающий (не только житель Индии).

Для этого необходимо иметь аккаунт в социальных сетях Facebook, Twitter или Google+. Название для нового компактного кроссовера выбирается из четырёх вариантов: Tusker, Trazor, Trailster и SP-Z. Как показывает графика, большее количество голосов, в настоящий момент, набирают названия Tusker и Trazor. Открытое голосование завершится 20 июня 2018 года.