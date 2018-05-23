Новый Nissan Altima получил спецверсию Edition One

Японская компания Nissan официально рассекретила особую версию седана Altima нового, шестого по счёту поколения, под названием Edition One. Автомобиль в таком исполнении, также известный под именем Nissan Teana , множеством эксклюзивных решений.

Сразу отметим, что цены обычного седана Nissan Altima нового поколения и специального издания Nissan Altima Edition One пока не озвучены. Американские дилеры марки начнут принимать заказы на автомобиль не раньше 15 июня текущего года. Очевидно, что стоимость машины огласят ближе к запуску.

Особый седан Nissan Altima Edition One основан на максимальной комплектации Platinum. Машина в этом исполнении также отличается от обычной модели визуально, за счёт набора оригинальных 19-дюймовых литых колёсных дисков, немного пересмотренным аэродинамическим обвесом и особенными логотипами.

Седан Nissan Altima Edition One можно будет приобрести только в трёх цветовых решениях: темно-красном, белом и черном. В салоне автомобиля можно обнаружить фирменные коврики. Помимо этого, в арсенале модели значится комплекс систем полуавтономного вождения ProPilot, система автоматического торможения при движении задним ходом, система мониторинга «слепых» зон и система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора и продвинутая аудиосистема Bose.

Помимо всего прочего, каждый покупатель особого седана Nissan Altima Edition One получит трехгодовую подписку на услуги консьерж-сервиса, который «предусматривает помощь в организации путешествий, бронировании столиков в ресторанах, покупке билетов на различные мероприятия и многое другое». Также для клиентов предусмотрены подарки. Например, «умные» часы от Apple или смарт-динамик Amazon Echo Show.

Особый седан Nissan Altima Edition One оснащается 2,0-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (от 8:1 до 14:1). Трансмиссия — вариатор. Напомним, что этот силовой агрегат дебютировал на кроссовере Infiniti QX50 нового поколения, где развивает 268 л.с. и 380 Нм. На седане отдача мотора составляет 248 л.с. (370 Нм).

Добавим. По неофициальным данным мировая премьера глобального седана Nissan Teana нового поколения состоится во второй половине текущего года. Напомним, что эта модель ранее предлагалась и в России. Однако в настоящее время японская марка делает ставку в РФ на популярный сегмент SUV.