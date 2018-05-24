«Всех посшибал»: пьяный водитель разметал велосипедистов

В Ивановской области пьяный водитель на огромной скорости врезался в толпу велосипедистов. Двое из них погибли. Несмотря на раннее утро, медосвидетельствование выявило у лихача более 2,5 промилле алкоголя. По словам очевидцев, не пострадавший в аварии мужчина, после случившегося был так пьян, что не мог стоять на ногах.

Трагедия произошла около 8:55 в маленьком городке Южа (Ивановская область) на улице Черняховского. Находившийся за рулем ВАЗ-21124 42-летний местный житель сначала наехал на мосту на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. После этого его вынесло на встречку, где он сбил еще трех велосипедистов.

«Остановить» автомобилиста смогла гаубица, установленная на монументе памяти ВОВ на Юбилейной площади города.

«Уже точно можно сказать, что водитель был пьян. Освидетельствование показало наличие этилового спирта в размере 1,153 миллиграмма на литр (примерно 2,56 промилле — «Газета.Ru»)», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель УМВД России по Ивановской области Владислав Радостин.

В результате ДТП погибли двое велосипедистов: 67-летний мужчина не дождался приезда «скорой помощи», а 39-летняя женщина скончалась в Южской ЦРБ. Подросток 15 лет с переломом левого бедра и левого предплечья, а также травмами головы госпитализирован в местную ЦРБ. Женщина с травмами головы, ушибом головного мозга и переломом левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу города Иваново.

По словам очевидцев, после аварии вдрызг пьяный мужчина не мог стоять на ногах: в патрульную машину полицейским его пришлось вести под руки.

Один из очевидцев снимал на видео место аварии вскоре после трагедии. На записи слышно, что местные жители предполагают, что за рулем был некий Борисов . В соцсетях ряд очевидцев также заявили, что за рулем находился местный житель Александр Борисов.

«Он всех посшибал, вообще был пьяный, да еще идет и возмущается». Очевидцы сообщают об огромной скорости легковушки. Куда так спешил водитель пока не ясно. Стоит отметить, что алкоголь в Ивановской области продается с 9.00 до 21.00. Возможно, водитель после бурной ночи спешил пополнить свои запасы спиртного, когда на его пути оказались велосипедисты.

В отношении водителя, скорее всего, уже сегодня будет возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (Нарушение ПДД, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Виновнику трагедии грозит лишение свободы на срок от четырех до 9 лет.

Несколько лет назад регион уже потряс трагический случай с наездом пьяного водителя на велосипедиста. Как ранее рассказывала «Газета.Ru», в конце июля 2014 года нетрезвый водитель «Газели» задавил известного американского велопутешественника Рона Макгерити. Называя себя посланником мира, за последние 15 лет до своей гибели он посетил 61 страну, проехав 120 тыс. км. После наезда водитель «Газели» пытался скрыться с места ДТП, но благодаря очевидцам был пойман полицейскими недалеко от места аварии.

«Сам водитель из-за опьянения ничего пояснить не смог, — рассказывали тогда в полиции. — Мы пока разбираемся во всех обстоятельствах, видимо, мужчина сел за руль нетрезвым после рабочей смены».

В 1990–1991 годах американец Макгерити полтора года прожил в России. По миру он путешествовал с 1999 года на специальном велосипеде, изготовленном в Швейцарии и позволяющем передвигаться полулежа. За это время турист посетил 61 страну, проехав 120 тыс. км. Как сообщали СМИ, себя он называл посланником мира. Со своей миссией он посетил множество городов на Ближнем Востоке, в Европе и Азии.

Путешествие по России 61-летнего жителя Бостона привлекало внимание российских СМИ. Въехав в Калининград 5 июня из Польши, Рон Макгерити встречался с мэром города Александром Ярошуком . Он рассказывал главе области о своих впечатлениях от региона и получил в подарок сувениры с символикой Калининграда. При этом ночевал американец у священника — не сумев бесплатно переночевать в одной из гостиниц, Макгерити принял приглашение заметившего его служителя церкви.

После этого он на пароме добрался до Санкт-Петербурга, потом посетил Великий Новгород и Москву. В плана Макгерити значились города Золотого кольца, а также путешествие по волжским городам от Твери до Астрахани.