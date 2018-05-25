Россияне пересаживаются на отечественные авто

25% купленных россиянами машин в первой четверти 2018 года были отечественными, сообщает «Автостат».

По данным аналитического агентства, всего в первом квартале нынешнего года в стране было продано 545,3 тысяч автомобилей, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го, а российских среди них было 137,7 тысяч, что на 18% процентов превышает показатели января-апреля минувшего года.