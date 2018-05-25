Россияне пересаживаются на отечественные авто 

25% купленных россиянами машин в первой четверти 2018 года были отечественными, сообщает «Автостат».
По данным аналитического агентства, всего в первом квартале нынешнего года в стране было продано 545,3 тысяч автомобилей, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го, а российских среди них было 137,7 тысяч, что на 18% процентов превышает показатели января-апреля минувшего года.
Больше других отечественных автомобилей продала компания «АвтоВАЗ» — 109,8 тысяч LADA. Кроме того, холдинг «ГАЗ» продал 17,1 тысяч экземпляров своей продукции, а «УАЗ» — 10,8 тысяч. Продажи упали лишь у Ульяновского автомобильного завода (на 17%), «АвтоВАЗ» и «УАЗ» же продали на 25% и 10% больше соответственно.
Ранее СМИ сообщали, что в конце февраля правительство России обсуждало стратегию развития автопрома до 2025 года. 70-страничный проект подразумевает в том числе перенаправление господдержки на создание новых продуктов, например, электромобилей и газомоторной техники, увеличение доли локальных производителей на российском рынке до 80%, а также рост объема экспорта российских машин до 12-14%.