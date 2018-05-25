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Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
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Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой 

Motor.ru 25 мая 2018
Издание Autocar организовало гонку между спортбайком Ducati Panigale V4 и суперкаром Audi R8 V10. Обе марки входят в состав концерна Volkswagen.
Ducati Panigale V4 оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1103 кубических сантиметра от гоночной модели Desmosedici. Отдача агрегата составляет 214 лошадиных сил и 124 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Audi R8 V10 укомплектован 540-сильным двигателем V10 (540 Нм крутящего момента). С нуля до 100 километров в час суперкар разгоняется за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 320 километров в час.
Ранее Ducati Panigale V4S сравнили в гонке по прямой с самой мощной и быстрой «cсемеркой» BMW — M760Li XDrive.
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