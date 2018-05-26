Возможное слияние Renault и Nissan отложено на 2 года

По прогнозам специалистов объединение Renault Nissan может завершиться уже к 2020 году.

Однако на пути данного процесса существует множество как юридических, так и технических трудностей. Ведь окончательное объединение компаний должно получить правительственное одобрение на уровне Японии и Франции.

Известно, что на данный момент Renault контролирует почти 43 с половиной процента корпоративных прав Nissan. В свою очередь, японский автопроизводитель обладает долей в 15% корпоративных прав в Renault.

Вполне возможно, что по результатам объединения появится новая компания. Также непонятно, какое название в дальнейшем получит новое семейство автомобилей.