Возможное слияние Renault и Nissan отложено

Однако на пути данного процесса существует множество как юридических, так и технических трудностей. Ведь окончательное объединение компаний должно получить правительственное одобрение на уровне Японии и Франции.
Известно, что на данный момент Renault контролирует почти 43 с половиной процента корпоративных прав Nissan. В свою очередь, японский автопроизводитель обладает долей в 15% корпоративных прав в Renault.
Вполне возможно, что по результатам объединения появится новая компания. Также непонятно, какое название в дальнейшем получит новое семейство автомобилей.
Интересно, что также ходят слухи о возможном объединении Nissan с другим японским автогигантом — Mitsubishi. Во всяком случае, происходит постепенное заимствование платформы от данного автомобильного бренда.