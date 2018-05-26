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Возможное слияние Renault и Nissan отложено
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Возможное слияние Renault и Nissan отложено на 2 года 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
По прогнозам специалистов объединение Renault и Nissan может завершиться уже к 2020 году.
Однако на пути данного процесса существует множество как юридических, так и технических трудностей. Ведь окончательное объединение компаний должно получить правительственное одобрение на уровне Японии и Франции.
Известно, что на данный момент Renault контролирует почти 43 с половиной процента корпоративных прав Nissan. В свою очередь, японский автопроизводитель обладает долей в 15% корпоративных прав в Renault.
Вполне возможно, что по результатам объединения появится новая компания. Также непонятно, какое название в дальнейшем получит новое семейство автомобилей.
Интересно, что также ходят слухи о возможном объединении Nissan с другим японским автогигантом — Mitsubishi. Во всяком случае, происходит постепенное заимствование платформы от данного автомобильного бренда.
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