Mercedes-Benz eSprinter станет городским автомобилем

Еще до проведения презентации Mercedes-Benz eSprinter было заявлено о том, что он станет электромобилем, но подробности не разглашались.

В настоящее время стали известны все подробности, автомобиль может проехать без подзарядки до 115 километров, как считает производитель, этого вполне достаточно для доставки груза в пределах города. Максимальная грузоподъемность составляет 1040 кг.

Еще один вариант авто будет способен преодолеть без подзарядки до 150 километров, но грузоподъемность будет меньше и составит 900 кг.

Для полной зарядки батареи достаточно 8 часов, также будет возможна подзарядка от спецутройства и составит всего 45 минут.

Двигатель же будет у всех моделей одинаковый в 114 л.с., а максимальная скорость будет всего 120 км/ час. Для городского режима этого вполне достаточно, ведь дальше не куда и не уедешь на нем без зарядки.