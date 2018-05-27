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Mercedes-Benz eSprinter станет городским автомобилем
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Mercedes-Benz eSprinter станет городским автомобилем 

Car.ru 27 мая 2018
Фото: Car.ru
Еще до проведения презентации Mercedes-Benz eSprinter было заявлено о том, что он станет электромобилем, но подробности не разглашались.
В настоящее время стали известны все подробности, автомобиль может проехать без подзарядки до 115 километров, как считает производитель, этого вполне достаточно для доставки груза в пределах города. Максимальная грузоподъемность составляет 1040 кг.
Еще один вариант авто будет способен преодолеть без подзарядки до 150 километров, но грузоподъемность будет меньше и составит 900 кг.
Для полной зарядки батареи достаточно 8 часов, также будет возможна подзарядка от спецутройства и составит всего 45 минут.
Двигатель же будет у всех моделей одинаковый в 114 л.с., а максимальная скорость будет всего 120 км/ час. Для городского режима этого вполне достаточно, ведь дальше не куда и не уедешь на нем без зарядки.
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