BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах

BMW 325i Cabrio благодаря усилиям энтузиаста стал передвижной ванной.

В мире находится множество энтузиастов, способных творить со своими машинами самые невероятные штуки. Примером тому является очередной ролик, размещенный в сети.

Его автором стал Колин Фурзе, британский изобретатель, каскадер и по совместительству сантехник. Он сделал из BMW 325i Cabrio 1985 года выпуска передвижную ванную.

При этом машина способна двигаться и развивать вполне пристойную скорость в 40 миль в час. Для этого Фурзе пришлось поменять кардинально конструкцию BMW.

Он занялся электронной начинкой автомобиля и поместил ее в заднюю часть транспорта чтобы не было влияния воды. Сказанное касается и механизма зажигания.

Согласитесь, неплохая идея, которая вскоре вполне может воплотиться на территории одной из жарких стран. Ведь неплохо ехать в машине, наполненной водой, когда за окном + 30 по Цельсию или даже больше.