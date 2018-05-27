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Опубликованы фото обновленного кроссовера Lincoln MKC
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Опубликованы шпионские фото обновленного кроссовера Lincoln MKC 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: daily-motor.ru
В Сеть утекли первые шпионские фотографии обновленного кроссовера Lincoln MKC. Автомобиль был замечен во время тестовых испытаний в плотном камуфляже на дорогах США. Снимки новинки выложило американское издание Motor1.
Первоначально сообщалось о планах Lincoln представить новый вседорожник MKC в 2021 году, однако в связи с падающим спросом на седаны руководство американской марки приняло решение о переносе даты дебюта данной модели на один год раньше — 2020 год.
Судя по общим очертаниям кузова, новый Lincoln MKC получит некоторые черты в стиле концепт-кара Aviator, дебютировавшего в марте этого года.
daily-motor.ru
Техническое оснащение новинки пока не разглашается, но, судя по последним данным, под капот кроссовера установят новый 4-цилиндровый двигатель из семейства EcoBoost (этому поспособствует платформа Ford Escape), связку которому составит система полного или переднего привода. Не исключено появление и гибридной версии данной модели.
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