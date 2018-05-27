Опубликованы фото обновленного кроссовера Lincoln MKC

Опубликованы шпионские фото обновленного кроссовера Lincoln MKC

В Сеть утекли первые шпионские фотографии обновленного кроссовера Lincoln MKC. Автомобиль был замечен во время тестовых испытаний в плотном камуфляже на дорогах США. Снимки новинки выложило американское издание Motor1.

Первоначально сообщалось о планах Lincoln представить новый вседорожник MKC в 2021 году, однако в связи с падающим спросом на седаны руководство американской марки приняло решение о переносе даты дебюта данной модели на один год раньше — 2020 год.

Судя по общим очертаниям кузова, новый Lincoln MKC получит некоторые черты в стиле концепт-кара Aviator, дебютировавшего в марте этого года.

daily-motor.ru