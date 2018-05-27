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Новый крупный кроссовер FAW Senia R9 выходит в продажу
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Новый крупный кроссовер FAW Senia R9 выходит в продажу 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: daily-motor.ru
Китайский автомобильный концерн FAW готовит к выходу в продажу свой новый флагманский кроссовер Senia R9. Новинка уже доступна на рынке «Поднебесной» в рамках предварительных заказов в восьми комплектациях.
Габаритные размеры нового FAW Senia R9 сопоставимы с японским кроссовером Toyota RAV4: длина равна 4505 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1659 мм, колесная база — 2700 мм.
Автомобиль получит дизайн, не похожий на другие модели марки FAW, в котором хорошо выделяется новая решетка радиатора, узкие светодиодные фары и раздвоенная выхлопная система с крупными патрубками.
В моторной линейке нового флагмана FAW задействуют безальтернативный 1,2-литровый бензиновый турбированный мотор на 143 лошадиные силы, сочетающийся с 5-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод — исключительно передний.
Цена базовой комплектации новинки начинается от 83 тысяч 900 юаней или 809 тысяч рублей по актуальному валютному курсу.
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