SsangYong Actyon получит гибридную и электрическую версию

Корейская компания SsangYong Motor Company, желающая оставаться конкурентоспособной на мировом рынке, планирует развивать «зелёные» технологии. В частности, в ближайшее время производитель планирует вывести на рынок гибридную и полностью электрическую версию кроссовера SsangYong Korando /Actyon.

Как сообщает популярное британское издание Autocar, электрическая модификацию модели SsangYong Korando/Actyon появится со сменой поколений, которая намечена на 2020 год. По данным ресурса, дизайн экологически чистого SUV будет выполнен в стилистике концепта SsangYong e-SIV Concept.

Напомним, дебютировавший на Женевском автосалоне прототип SsangYong e-SIV Concept был оснащён электромотором на 190 лошадиных сил, в паре с которым работает аккумуляторная батарея на 61,5 квт/ч. Заявленный запас хода — от 320 до 450 км.

Журналисты британского издания пообщались с представителями местного подразделения бренда. В разговоре руководитель британского офиса марки отметил, что «электрический SsangYong Korando/Actyon станет огромным шагом вперед, даже над текущей моделью».

При этом топ-менеджер отметил, что электрический кроссовер SsangYong Korando «будет придерживаться корней и ДНК компании, а также будет способен преодолевать бездорожье, за счёт привода 4×4».

Также наши британские коллеги сообщают, что в ближайшем будущем у модели SsangYong Korando появится дизель-электрическая версия, которая будет сочетать в себе «лучшее из обоих миров»: улучшенный расход топлива, снижение выбросов CO2, хорошее количество крутящего момента и улучшенный диапазон движения.

Добавим. В настоящее время также известно, что корейская компания SsangYong Motor Company работает над двумя совершенно новыми внедорожниками. Один из них будет построен на той же «тележке», что и модель Tivoli. В свою очередь, в основу второго автомобиля ляжет шасси Rexton. Более подробная информация о новых SUV пока недоступна.