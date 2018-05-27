На Украине в «Запорожец» влезли 17 человек

На Украине поставили рекорд по пассажировместимости «Запорожца»

В Запорожье установили рекорд по пассажировместимости автомобиля ЗАЗ-968м, пишет 061.ua.

Отмечается, что в салоне разместились 17 человек, в том числе несколько подростков. Участники эксперимента признались, что в машине было нечем дышать, но ни один человек не пострадал.

Водитель заявил, что смог бы даже поехать, если бы ему не мешала нога одного из пассажиров.

По данным портала, за два предыдущих года запорожцы уже устанавливали национальные рекорды по вместимости автомобиля. Так, в 2016 году в Запорожец поместились 13 человек, а в 2017-м — 14.