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Оценена загруженность дорог Москвы
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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 28 мая 2018
Фото: ТАСС
По его данным, на внешней стороне МКАД заторы образовались на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), востоке (в районах Вешняки и Метрогородок), северо-востоке (в районе Лосиноостровский); в обоих направлениях — на севере (в районе Западное Дегунино); с внутренней стороны — на западе (в районах Кунцево и Тропарево-Никулино), юго-западе (в районе Ясенево), юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Орехово-Борисово Южное).
По направлению к МКАД из стороны области затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском (в обоих направлениях), Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Симферопольском, Каширском и Новосовихинском шоссе, трассе М4 «Дон», Октябрьском проспекте (в обоих направлениях).
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на участке от Савеловского до Рижского вокзалов, а также в районе Даниловский. На Садовом кольце наибольшие затруднения наблюдаются вблизи станции метро «Сухаревская» и в районе Замоскворечье.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Москворецкой, Пречистенской, Садовнической и Серебрянической набережных, Большом Москворецком мосту, ул. Большая Якиманка, Балчуг, Варварка, Большая Лубянка, Мясницкая, Никольская, Неглинная, Тверская, Петровка, Знаменка, Большая Никитская, Пятницкая и в Лубянском проезде.
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