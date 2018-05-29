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Бензин в России стал еще дороже
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В России резко выросли цены на бензин 

РИА Новости 29 мая 2018
В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
Стоимость топлива марки АИ-92 повысилась на 76 копеек и составила 40,76 рубля за литр, цена бензина марки АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр.
В Московской топливной ассоциации, в свою очередь, сообщили, что цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95.
Министр энергетики Александр Новак ранее заявил, что объявленное снижение акцизов на топливо в России позволит избежать существенного колебания цен на бензин.
Вице-премьер Дмитрий Козак на прошлой неделе сообщил, что власти приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.
По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза.
"И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты", — пояснил вице-премьер.
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, в свою очередь, объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке.
В первую очередь речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо. "Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — пояснила она.
Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.
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