В Москве подорожал бензин 

Цены на бензин в Москве выросли на 88-90 копеек за неделю, сообщает РБК со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию.
Литр АИ-92 в среднем стоит 42,21 рублей, литр АИ-95 — 45,5 рублей.
Как объясняют аналитики, ускорение роста розничных цен происходит из-за того, что относительно дешевые запасы нефтепродуктов, которые участники рынка сформировали несколько месяцев назад, уже израсходованы. Закупаемый сейчас товар имеет более высокую себестоимость.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэнерго и ФАС до 28 мая проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо на 2–4 рубля за литр. Снижение акцизов должно произойти 1 июля.