В Москве подорожал бензин

Цены на бензин в Москве выросли на 88-90 копеек за неделю, сообщает РБК со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию.

Литр АИ-92 в среднем стоит 42,21 рублей, литр АИ-95 — 45,5 рублей.

Как объясняют аналитики, ускорение роста розничных цен происходит из-за того, что относительно дешевые запасы нефтепродуктов, которые участники рынка сформировали несколько месяцев назад, уже израсходованы. Закупаемый сейчас товар имеет более высокую себестоимость.