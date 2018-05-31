Ещё
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео 

РИА Новости 31 мая 2018
В Youtube появилось видео с колонной автомобилей проекта "Кортеж", покидающих Кремль.
В объектив камеры попали один лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus.
Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг.
Седьмого мая Владимир Путин на церемонии инаугурации проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине из проекта "Кортеж". Ранее руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке "Кортежа", заявлял, что бизнесмены, в том числе, иностранные, интересуются автомобилями Aurus.
При этом Боровков выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. По сравнению с лимузином эти автомобили будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся, отметил он.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии37  Ещё 66 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение