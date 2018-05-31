Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео

Youtube появилось видео с колонной автомобилей проекта "Кортеж", покидающих Кремль.

В объектив камеры попали один лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг

Седьмого мая Владимир Путин на церемонии инаугурации проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине из проекта "Кортеж". Ранее руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке "Кортежа", заявлял, что бизнесмены, в том числе, иностранные, интересуются автомобилями Aurus.

При этом Боровков выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. По сравнению с лимузином эти автомобили будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся, отметил он.