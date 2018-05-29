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Skoda вывела на тесты новую Octavia
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Skoda вывела на тесты новую Octavia 

LiveCars.Ru 22 минуты назад
Фото: Carscoops
Фотографы-шпионы застукали на дорожных тестах необычный универсал Skoda Octavia. Предполагается, что в объективы камер угодил тестовый мул модели нового поколения.
Как отмечают наши зарубежные коллеги, а также фотографы, которые сделали снимки модели, «эта Skoda Octavia имеет ряд отличительных особенностей, которые могут говорить о том, что перед нами тестовый мул авто следующей генерации».
Carscoops
В частности, у автомобиля отличается передняя часть кузова. Тем не менее, серийная версия новой Skoda Octavia, очевидно, будет ещё больше отличаться от прототипа.
Кроме этого, на тестовом прототипе Skoda Octavia установлены необычные колёса. Также видно, что автомобиль сильно перегружен. Никакой официальной информации о новинке нет.
Carscoops
Предполагается, что автомобиль Skoda Octavia 2020 модельного года получит расширенную гамму бензиновых и дизельных моторов, а также гибридную модификацию.
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