ФАС назвала способ решения проблемы с бензином

По словам Артемьева, для максимального заполнения рынка необходимо полностью загрузить производственные мощности и не закрывать заводы на ремонт.

«Грубо говоря, нужно «залить» биржу бензином и дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита», — цитирует Артемьева ТАСС.

Крайней мерой глава ФАС назвал сокращение экспорта.

Также он заявил, что акцизы на бензин стоит снизить как минимум до конца года. По его словам, сроки сейчас обсуждаются в правительстве.

Рост цен на бензин наблюдался в России с начала года. За прошлую неделю цена топлива марки АИ-92 в стране подскочила в среднем на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр, а АИ-95 подорожал на 79 копеек, до 43,6 рубля за литр. При этом на московских заправках бензин за неделю подорожал на 88-90 копеек. Скачок стоимости бензина связали с ростом нефтяных цен на бирже.

СМИ писали, что из-за резкого роста цен правительство планирует снизить акцизы с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Снижение должно составит три тысячи рублей для бензина и две — для дизельного топлива.