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Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто
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Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто 

Рамблер 12 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Минпромторг разработает законопроект об автоаукционной индустрии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на НТИ «Автонет» и источник в ведомстве.
Как пояснили изданию в «Автонете», основная идея проекта заключается в том, что владелец машины для ее продажи должен будет использовать электронную аукционную платформу. Через нее авто перепродадут дилерам, получившим государственный сертификат для участия в торгах. Приобрести машину можно будет уже у автодилера.
По данным газеты, с помощью аукционов государство рассчитывает только в первое время получать от 20 миллиардов рублей налогов в год. «Известия» отмечают, что нововведение «сведет на нет» участие перекупщиков-частников и продажу машин «из рук в руки». Налог будет автоматически начисляться при продаже автомобиля.
В «Автонете» отметили, что благодаря новой мере покупатели получат «прозрачную рыночную цену», а продавцы — «справедливую оценку остаточной стоимости». Также сделка с дилером будет более безопасной, чем с «неизвестным физическим лицом».
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев заявил, что нововведение ухудшит конкурентную среду при продаже подержанных машин. По его мнению, у потребителя должен быть выбор — продать машину самостоятельно, сдать ее дилеру или реализовать через аукцион.
По данным «Известий», до 80 процентов подержанных машин в России продаются гражданами по принципу «из рук в руки», а налог в 13 процентов платят не более 20 процентов россиян.
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