Мантуров пересядет на автомобиль проекта «Кортеж»

Президент Владимир Путин стал первым обладателем автомобиля. Он приехал на лимузине на церемонию инаугурации. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что главе государства машина понравилась, он будет ее использовать.

Позже Мантуров сообщил, что заказы от желающих приобрести "Кортеж" будут приниматься с конца года, а первые машины будут переданы владельцам в начале 2019-го. На полях ПМЭФ глава Минпромторга рассказал журналистам, что экспорт автомобилей бренда Aurus, под которым будут продаваться машины проекта, может начаться в 2020–2021 годах.

Сам министр пока не пересел на этот автомобиль. На вопрос, ездит ли он на "Кортеже", Мантуров ответил отрицательно.

"Нет", — сказал он. Однако, по словам чиновника, это скорее вопрос времени и производственных мощностей.