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Мантуров пересядет на автомобиль проекта «Кортеж»
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Мантуров пересядет на автомобиль проекта «Кортеж» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что сам еще не пересел на автомобиль российского проекта "Кортеж".
Президент Владимир Путин стал первым обладателем автомобиля. Он приехал на лимузине на церемонию инаугурации. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что главе государства машина понравилась, он будет ее использовать.
Позже Мантуров сообщил, что заказы от желающих приобрести "Кортеж" будут приниматься с конца года, а первые машины будут переданы владельцам в начале 2019-го. На полях ПМЭФ глава Минпромторга рассказал журналистам, что экспорт автомобилей бренда Aurus, под которым будут продаваться машины проекта, может начаться в 2020–2021 годах.
Сам министр пока не пересел на этот автомобиль. На вопрос, ездит ли он на "Кортеже", Мантуров ответил отрицательно.
"Нет", — сказал он. Однако, по словам чиновника, это скорее вопрос времени и производственных мощностей.
В настоящее время министры используют служебные автомобили BMW.
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