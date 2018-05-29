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Volkswagen и Skoda отзывают более 132 тыс. машин в РФ
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Volkswagen и Skoda отзывают более 132 тыс. машин в РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Volkswagen
Volkswagen и Skoda отзывают 132,6 тысячи машин в России из-за возможных проблем при буксировке из-за неправильно сваренной буксирной проушины, сообщается на сайте Росстандарта.
Программа отзыва представлена "Фольксваген Груп Рус". Отзыву подлежат автомобили марки Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованные c 2016 по 2018 годы.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможно вложенная в бортовой инструмент буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом. В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", — говорится в сообщении.
На машинах будет проведена замена буксирной проушины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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