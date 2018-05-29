В Казахстане хотят запретить ввоз бензина из РФ

В Казахстане предложили запретить ввоз бензина из России

На портале электронного правительства Казахстана опубликован приказ министра энергетики Каната Бозумбаева о запрете ввоза в страну бензина из России железнодорожным транспортом. Сейчас он находится на публичном обсуждении, которое продлится до 6 июня этого года, сообщает Sputnik Казахстан.

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", — говорится в тексте приказа.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования. В апреле Канат Бозумбаев заявлял о возможном удешевлении бензина в Казахстане. По словам министра, в стране наблюдается избыток топлива.