Названа цена новой Corolla Hatchback

Toyota вывела на японский авторынок хэтчбек новой формации Corolla

Презентованная несколько месяцев назад в Европе и Соединенных Штатах, Toyota Corolla в обновленном исполнении все-таки прибыла на родину.

У себя на родине Toyota дала старт продаж автомодели Corolla новой формации. Однако на отечественном авторынке обновленный хэтчбек получился с отдельными изменениями.

В частности, перемены коснулись головной оптики, моторной линейки, а также конструкции задней подвески. В остальном японская версия идентична европейской и той, что идет на экспорт в США.

Моторным «донором» для обсуждаемой автоновинки стала автомодель C-HR. В линейку вошли: «атмосферник» на 1,8-литра и 122 л.с., а также 1,2-литровый турбомотор на 115 л.с. Трансмиссия реализована либо шестиступенчатой МКПП, либо CVT-вариатором.

К основному оснащению обновленного хэтчбека предлагается дополнительный пакет Toyota Safety Sense 2.

Это современный пакет систем безопасности с круиз-контролем, контролем полосы движения, «слепых» зон и системой экстренного автоторможения.