Ещё
Названа цена новой Corolla Hatchback
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota вывела на японский авторынок хэтчбек новой формации Corolla 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Презентованная несколько месяцев назад в Европе и Соединенных Штатах, Toyota Corolla в обновленном исполнении все-таки прибыла на родину.
У себя на родине Toyota дала старт продаж автомодели Corolla новой формации. Однако на отечественном авторынке обновленный хэтчбек получился с отдельными изменениями.
В частности, перемены коснулись головной оптики, моторной линейки, а также конструкции задней подвески. В остальном японская версия идентична европейской и той, что идет на экспорт в США.
Моторным «донором» для обсуждаемой автоновинки стала автомодель C-HR. В линейку вошли: «атмосферник» на 1,8-литра и 122 л.с., а также 1,2-литровый турбомотор на 115 л.с. Трансмиссия реализована либо шестиступенчатой МКПП, либо CVT-вариатором.
К основному оснащению обновленного хэтчбека предлагается дополнительный пакет Toyota Safety Sense 2.
Это современный пакет систем безопасности с круиз-контролем, контролем полосы движения, «слепых» зон и системой экстренного автоторможения.
Car.ru: последние новости
Названа стоимость нового Nissan GT-R Nismo GT3 Toyota RAV4 в дизельном варианте прекращает свое существование Глава НАМИ подал документы в Роспатент на получение товарного знака названиям автомобилей проекта "Кортеж"
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПДД введен новый дорожный знак19
Правительство взялось за бензин182
Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин21
Под «мостом глупости» впервые проехала газель19
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение