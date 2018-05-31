Бензин становится все дороже 

Бензин в России за период с 21 по 27 мая подорожал на 80 копеек, свидетельствуют данные Росстата.
Как подсчитали в ведомстве, бензин Аи-92 подорожал на 81 копейку — до 41,09 руб. за литр. Цены марок Аи-95 и Аи-98 увеличились на 79 копеек, составив 44,06 руб. и 49,06 руб. за литр соответственно.
Цены на бензин росли в 81 регионе России, самый сильный скачок стоимости топлива произошел в Петропавловске-Камчатском — на 4,6%.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо на 2–4 рубля за литр. Снижение акцизов должно произойти 1 июля.