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Бензин становится все дороже
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Бензин становится все дороже 

Рамблер 31 мая 2018
Бензин в России за период с 21 по 27 мая подорожал на 80 копеек, свидетельствуют данные Росстата.
Как подсчитали в ведомстве, бензин Аи-92 подорожал на 81 копейку — до 41,09 руб. за литр. Цены марок Аи-95 и Аи-98 увеличились на 79 копеек, составив 44,06 руб. и 49,06 руб. за литр соответственно.
Цены на бензин росли в 81 регионе России, самый сильный скачок стоимости топлива произошел в Петропавловске-Камчатском — на 4,6%.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо на 2–4 рубля за литр. Снижение акцизов должно произойти 1 июля.
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