Ещё
В ПДД введен новый дорожный знак
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ПДД введен новый дорожный знак 

Газета.Ru 1 июня 2018
В России перед чемпионатом мира по футболу появится новый дорожный знак, который запрещает движение пассажирских автобусов. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства.
Новый знак с 1 июня появится в городах, которые принимают чемпионат мира.
На круглом запрещающем знаке будет изображен автобус. Отмечается, что он не затронет регулярные рейсы пассажирских автобусов внутри городов. Его зона действия распространится от места установки до перекрестка, а в случае его отсутствия — до конца населенного пункта.
Знак будет висеть на въездах в города до окончания чемпионата 17 июля.
Ранее сообщалось, что в России вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки.
Газета.Ru: последние новости
Путин разрешил кабмину повышать экспортные пошлины на бензин до 90% Мара Багдасарян обратилась в суд, чтобы вернуть права Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Комментарии19  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение