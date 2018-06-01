В ПДД введен новый дорожный знак

В России перед чемпионатом мира по футболу появится новый дорожный знак, который запрещает движение пассажирских автобусов. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства.

Новый знак с 1 июня появится в городах, которые принимают чемпионат мира.

На круглом запрещающем знаке будет изображен автобус. Отмечается, что он не затронет регулярные рейсы пассажирских автобусов внутри городов. Его зона действия распространится от места установки до перекрестка, а в случае его отсутствия — до конца населенного пункта.

Знак будет висеть на въездах в города до окончания чемпионата 17 июля.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки.