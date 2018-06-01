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Правительство взялось за бензин
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Правительство на месяц раньше решило снизить акцизы на топливо 

BFM.RU 1 июня 2018
Правительство на месяц раньше решило снизить акцизы на топливо. Это необходимо для стабилизации ситуации на рынке. На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 30 мая обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов, а именно рост цен, и дальнейшее снижение фискальной нагрузки на отрасль для выравнивания ситуации в рознице. Представители отрасли заявили, что готовы держать нынешние розничные цены. Об этом сообщил РБК представитель Козака, отказавшись уточнять детали.
Правительство уже с 1 июня решило снизит акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну. Также решено не повышать акцизы с 1 июля, как это предполагалось ранее.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что нефтяники пообещали удерживать цены на бензин на АЗС в течение примерно месяца. Также он заявлял, что компания предложила правительству меры по стабилизации цен на бензин. В частности, временно ограничить экспорт топлива, прекратить налоговый маневр и ввести обратные акцизы для некоторых НПЗ.
Федеральная антимонопольная служба назвала возможной причиной роста цен на топливо снижение нефтекомпаниями объемов реализации нефтепродуктов. В апреле 2018 года средняя цена литра бензина в России выросла по сравнению с мартом на 13%.
По данным Росстата, за неделю, с 21 по 27 мая, средняя цена бензина по стране выросла на 1,9%. Быстрее всего росли цены на топливо в Петропавловске-Камчатском (+4,6%), в Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерове (+3–3,4%). В Москве за неделю литр бензина подорожал в среднем на 2,2%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%.
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