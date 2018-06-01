Правительство взялось за бензин

Правительство на месяц раньше решило снизить акцизы на топливо

Правительство на месяц раньше решило снизить акцизы на топливо. Это необходимо для стабилизации ситуации на рынке. На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 30 мая обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов, а именно рост цен, и дальнейшее снижение фискальной нагрузки на отрасль для выравнивания ситуации в рознице. Представители отрасли заявили, что готовы держать нынешние розничные цены. Об этом сообщил РБК представитель Козака, отказавшись уточнять детали.

Правительство уже с 1 июня решило снизит акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну. Также решено не повышать акцизы с 1 июля, как это предполагалось ранее.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что нефтяники пообещали удерживать цены на бензин на АЗС в течение примерно месяца. Также он заявлял, что компания предложила правительству меры по стабилизации цен на бензин. В частности, временно ограничить экспорт топлива, прекратить налоговый маневр и ввести обратные акцизы для некоторых НПЗ.

Федеральная антимонопольная служба назвала возможной причиной роста цен на топливо снижение нефтекомпаниями объемов реализации нефтепродуктов. В апреле 2018 года средняя цена литра бензина в России выросла по сравнению с мартом на 13%.

По данным Росстата, за неделю, с 21 по 27 мая, средняя цена бензина по стране выросла на 1,9%. Быстрее всего росли цены на топливо в Петропавловске-Камчатском (+4,6%), в Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерове (+3–3,4%). В Москве за неделю литр бензина подорожал в среднем на 2,2%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%.