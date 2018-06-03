Новую Mazda3 представят осенью 2018 года

Осенью текущего года японская компания Mazda Motor Corporation планирует официально представить компактную модель Mazda3 нового поколения. Как сообщает популярное издание AutoExpress, премьера автомобиля может состояться в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе-2018.

Компактный хэтчбек Mazda3 четвертого поколения будет построен по мотивам концептуальной модели Mazda Kai Concept. Издание отмечает, что модель новой генерации «значительно прибавит в качестве и эффективности.

В качестве напоминания, скажем, что модель Mazda3 актуального поколения присутствует на рынке с 2014 года. Причём потребительский спрос на компактный автомобиль с каждым годом становится всё меньше и меньше. Вероятно, с выводом новой модели японский производитель планирует "оживить" продажи.

Предполагается, что компактный хэтчбек Mazda3 четвертого поколения будет построен на новой платформе SkyActiv Vehicle Architecture. Помимо этого, автомобиль должен получить совершенно новый двигатель SkyActiv-X (187 л.с. и 230 Нм). Кроме того для машины будут доступны силовые агрегаты SkyActiv-G и SkyActiv-D.

В настоящее время хэтчбек Mazda3 актуальной генерации можно купить в России по минимальной цене от 1 271 000 рубле. В свою очередь, одноимённый седан доступен по цене от 1 181 000 рублей. Сейчас предполагается, что новая "тройка" поступит в продажу в середине 2019 года.