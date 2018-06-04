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Названы страны с худшими дорогами в мире
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Названы страны с худшими дорогами в мире 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Reuters
Составлен список стран с самыми худшими и лучшими дорогами в мире по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018.
В перечень попали 137 стран мира. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.
Самые худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи соответственно, дороги обеих стран оценили в 2,2 балла. Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).
Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).
Россия также попала в список и оказалась на 114 месте, однако в рейтинге указано, что у российских дорог замечен тренд на улучшение.
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