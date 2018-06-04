В Москве составили карту нарушений ПДД

В Москве назвали места, где водители чаще всего нарушают правила парковки

Департамент транспорта Москвы составил список мест и улиц, где столичные водители чаще всего нарушают правила парковки, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов "Мы проанализировали период с марта по май 2018 года и сделали карту, где автомобилисты больше всего нарушают правила парковки и где чаще всего эвакуируют машины. Например, у ТЦ "Цветной" — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков", — рассказал Ликсутов РИА Новости. В десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту Внуково и метро Черкизовская. Также большое число машин, оставленных на тротуарах, фиксировали у станции метро "Беляево", откуда по решению сотрудников ГИБДД задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль, рассказал заммэра столицы. "Парковка на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками создает аварийные ситуации как для пешеходов, так и для других автомобилистов. Призываем водителей парковаться только в специально предназначенных для этого местах", — подчеркнул Ликсутов.