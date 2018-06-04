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В Москве составили карту нарушений ПДД
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В Москве назвали места, где водители чаще всего нарушают правила парковки 

РИА Новости 4 июня 2018
Фото: РИА Новости
Департамент транспорта Москвы составил список мест и улиц, где столичные водители чаще всего нарушают правила парковки, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы проанализировали период с марта по май 2018 года и сделали карту, где автомобилисты больше всего нарушают правила парковки и где чаще всего эвакуируют машины. Например, у ТЦ "Цветной" — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков", — рассказал Ликсутов РИА Новости.
В десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту Внуково и метро Черкизовская. Также большое число машин, оставленных на тротуарах, фиксировали у станции метро "Беляево", откуда по решению сотрудников ГИБДД задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль, рассказал заммэра столицы.
"Парковка на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками создает аварийные ситуации как для пешеходов, так и для других автомобилистов. Призываем водителей парковаться только в специально предназначенных для этого местах", — подчеркнул Ликсутов.
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