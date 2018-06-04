В России стало на одну беду меньше

Опубликован рейтинг качества дорог стран мира по версии Идекса глобальной конкурентоспособности 2017 — 2018.

В рейтинг вошли 137 государств. Согласно его данным, самые лучшие дороги — в ОАЭ, их рейтинг составляет 6,4 балла. На втором месте оказался Сингапур, а на третьем — Швейцария. В обеих странах качество дорог оценивается в 6,3 балла.

Также в десятку вошли Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Последнее место в рейтинге занимает Мавритания, дороги которой оцениваются в два балла. Также плохие дороги оказались в Конго (2,1 балла), Гаити (2,1 балла), Мадагаскаре (2,2 балла), Гвинее (2,2 балла), Йемене (2,3 балла), Парагвае (2,4 балла), Украине (2,4 балла), Мозамбике (2,5 балла), Молдавии (2,5 балла) и Нигерии (2,5 балла).

Россия в рейтинге оказалась на 114-м месте, дороги в стране оцениваются в 2,9 балла. При этом отмечается тенденция на улучшение.

Ранее сообщалось, что в России отремонтировали свыше 5 тыс. км дорог за 2017 год.