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В России стало на одну беду меньше
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В России стало на одну беду меньше 

RT на русском 4 июня 2018
Опубликован рейтинг качества дорог стран мира по версии Идекса глобальной конкурентоспособности 2017 — 2018.
В рейтинг вошли 137 государств. Согласно его данным, самые лучшие дороги — в ОАЭ, их рейтинг составляет 6,4 балла. На втором месте оказался Сингапур, а на третьем — Швейцария. В обеих странах качество дорог оценивается в 6,3 балла.
Также в десятку вошли Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.
Последнее место в рейтинге занимает Мавритания, дороги которой оцениваются в два балла. Также плохие дороги оказались в Конго (2,1 балла), Гаити (2,1 балла), Мадагаскаре (2,2 балла), Гвинее (2,2 балла), Йемене (2,3 балла), Парагвае (2,4 балла), Украине (2,4 балла), Мозамбике (2,5 балла), Молдавии (2,5 балла) и Нигерии (2,5 балла).
Россия в рейтинге оказалась на 114-м месте, дороги в стране оцениваются в 2,9 балла. При этом отмечается тенденция на улучшение.
Ранее сообщалось, что в России отремонтировали свыше 5 тыс. км дорог за 2017 год.
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