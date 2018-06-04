Китайца опустили в могилу на машине 

Родственники умершего нередко сталкиваются с массой сложностей, связанных с оформлением бумаг и проведением погребальных процедур. Но в некоторых случаях проблем добавляют и сами усопшие: странные пожелания по организации похорон и непредсказуемые завещания могут поставить в тупик даже самых сообразительных родственников и друзей. Пример подобного поступка засняли в Китае. Там мужчина, обожавший свой автомобиль Hyundai Sonata, и после кончины не пожелал расставаться с любимым «железным конём». Он завещал похоронить себя в салоне авто, и родственник не сочли возможным отказать ему в этой просьбе. При погребении скончавшегося мужчину поместили в машину, и уже саму машину опустили в могилу. Для организации этих экстравагантных похорон семье пришлось заказать автокран, который и отправил покойного на его автомобиле в последний путь.