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Стала известна реальная цена Tesla Model 3
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Стала известна реальная цена Tesla Model 3 

Авторамблер 19 часов назад
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Стало известно, сколько Tesla зарабатывает на каждом проданном электромобиле.
Выяснилось, что реальная стоимость одного экземпляра Model 3 составляет 28 тыс. долларов. В эту сумму входят материалы стоимостью 18 тыс. долларов, 10 тыс. долларов производственных издержек и 10 тыс. долларов других расходов. Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники на заводе Tesla.
Напомним, производитель по-прежнему не продает автомобили в базовой комплектации по цене 35 тыс. долларов. Ранее глава компании Илон Маск заявил, что начать продажи таких машин получится только после того, как Tesla выйдет на запланированную производственную мощность в 5 тыс. экземпляров в неделю и сможет удерживать этот уровень от трех до шести месяцев. Пока этого не призошло, электромобили будут продаваться по цене от 49 тыс. долларов. Таким образом, выручка компании с каждой проданной машины в настоящее время составляет 21 тыс. долларов.
Как сообщал "Авторамблер", ранее глава Tesla Илон Маск анонсировал появление самой мощной Tesla Model 3 с двумя электромоторами и полным приводом. Такой электромобиль будет стоить 78 тыс. долларов.
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