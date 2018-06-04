Стала известна реальная цена Tesla Model 3

Стало известно, сколько Tesla зарабатывает на каждом проданном электромобиле.

Выяснилось, что реальная стоимость одного экземпляра Model 3 составляет 28 тыс. долларов. В эту сумму входят материалы стоимостью 18 тыс. долларов, 10 тыс. долларов производственных издержек и 10 тыс. долларов других расходов. Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники на заводе Tesla.

Напомним, производитель по-прежнему не продает автомобили в базовой комплектации по цене 35 тыс. долларов. Ранее глава компании Илон Маск заявил, что начать продажи таких машин получится только после того, как Tesla выйдет на запланированную производственную мощность в 5 тыс. экземпляров в неделю и сможет удерживать этот уровень от трех до шести месяцев. Пока этого не призошло, электромобили будут продаваться по цене от 49 тыс. долларов. Таким образом, выручка компании с каждой проданной машины в настоящее время составляет 21 тыс. долларов.