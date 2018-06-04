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УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
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УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье 

Рамблер 4 июня 2018
Соревнования джиперов в Забайкалье чуть не окончились трагедией. На шоу возле посёлка Карымское один из джипов проходили трассу, когда в машине произошёл взрыв бензобака. На кадрах видно, что после взрыва из машины выбежал человек, к авто сразу же бросились зрители. Позднее одна из болельщиц написала, что на соревнованиях с полудня должны были работать пожарные и скорая, однако инцидент произошёл раньше 12 часов, поэтому пришлось справляться своими силами. У двух пострадавших обожжено примерно 25 процентов тела. Их отправили сначала на станцию скорой помощи районной больницы, а после перевели в Карымскую Центральную районную больницу. Сейчас решается вопрос о транспортировке в ожоговое отделение городской больницы Читы. Следственно-оперативная группа выехала на место проведения соревнований и провела там проверку.
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