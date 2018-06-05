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В России резко подорожали подержанные авто
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В России резко подорожали подержанные авто 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
С начала 2018 года стоимость подержанных машин в России выросла на 7,8 процента по сравнению с апрелем-маем 2017-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитический отчет экспертов Avito.
Больше всего подорожали трехлетние кроссоверы и внедорожники (Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5). К началу мая они стоили 1,49 миллиона рублей, что на 15,3 процента больше, чем в мае 2017-го.
На втором месте в топе подорожавших авто с пробегом оказались пятилетние автомобили С-класса (Ford Focus, Volkswagen Golf). Их цены выросли на 13,7 процента, до 525,4 тысячи рублей.
Замыкают тройку лидеров трехлетние «бюджетные» машины (Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo), стоимость которых выросла до 451 тысячи рублей, и бизнес-седаны D-класса (Toyota Camry, Mazda 6, Ford Mondeo), подорожавшие до 1,29 миллиона рублей. Стоимость машин обеих категорий выросла на 10,5 процента.
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