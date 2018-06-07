ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин

Ведомство выдало 7 предупреждений производителям топлива о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ФАС.

Особый контроль за ситуацией с ценами на бензин установлен на Дальнем Востоке.

Как заявили в ФАС, ведомство проводит ежедневный мониторинг ситуации на рынке и докладывает о ней вице-премьеру Дмитрию Козаку , курирующему отрасль.