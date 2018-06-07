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ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
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ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин 

Рамблер 7 июня 2018
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за ценами на бензин в регионах и возбудила несколько антимонопольных дел, передает РИА «Новости».
Ведомство выдало 7 предупреждений производителям топлива о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ФАС.
Особый контроль за ситуацией с ценами на бензин установлен на Дальнем Востоке.
Как заявили в ФАС, ведомство проводит ежедневный мониторинг ситуации на рынке и докладывает о ней вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему отрасль.
7 июня в ходе прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о причинах роста цен на бензин. Президент заявил, что это «результат неточного, мягко говоря, регулирования» в сфере энергетики, и назвал ситуацию недопустимой.
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