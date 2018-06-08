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Автомобили Mercedes и BMW вырастут в цене в РФ
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Автомобили Mercedes и BMW вырастут в цене в РФ 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Reuters
С 1 июля Mercedes повысит цены на автомобили на 3–5% в зависимости от модели, сообщает РБК со ссылкой на дилеров немецкого автопроизводителя. Среди основных причин роста цен источники издания назвали инфляцию, запуск новых моделей и изменение комплектаций автомобилей.
При этом официальные дилеры не исключают дальнейшего колебания цен. Текущая стоимость автомобилей не изменится, если курс валют будет устойчивым.
Предыдущее подорожание автомобилей Mercedes на российском рынке произошло в январе-феврале 2018 года. Тогда цены выросли в среднем на 5%.
По информации РБК, в июле также подорожают автомобили BMW, цены вырастут примерно на 1%. С 1 августа на 4% подорожает новый модельный ряд Maserati.
При этом, как утверждают источники издания, подорожания автомобилей популярных бюджетных марок пока не запланировано.
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