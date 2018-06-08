Автомобили Mercedes и BMW вырастут в цене в РФ

С 1 июля Mercedes повысит цены на автомобили на 3–5% в зависимости от модели, сообщает РБК со ссылкой на дилеров немецкого автопроизводителя. Среди основных причин роста цен источники издания назвали инфляцию, запуск новых моделей и изменение комплектаций автомобилей.

При этом официальные дилеры не исключают дальнейшего колебания цен. Текущая стоимость автомобилей не изменится, если курс валют будет устойчивым.

Предыдущее подорожание автомобилей Mercedes на российском рынке произошло в январе-феврале 2018 года. Тогда цены выросли в среднем на 5%.

По информации РБК, в июле также подорожают автомобили BMW , цены вырастут примерно на 1%. С 1 августа на 4% подорожает новый модельный ряд Maserati

При этом, как утверждают источники издания, подорожания автомобилей популярных бюджетных марок пока не запланировано.